Mathis ist Experte in Sachen Asterix und Obelix. Er hat eine Facharbeit über die berühmte französische Comicserie geschrieben und dabei zahlreiche Aspekte beleuchtet. Die historisch korrekten Römer kommen darin vor, die Stämme der Gallier, die Entstehung der Bücher und Filme wird erklärt, die Autoren werden vorgestellt und vieles mehr. Es ist ein Streifzug durch den Asterix-Kosmos, die Facharbeit wird durch eine anschaulich aufbereitete Power-Point-Präsentation ergänzt. „Augustus war Roms erster Kaiser“, referierte der Junge. „Die Römer glaubten an Götter“, wusste er zu berichten und auch, dass die Gallier in verschiedene Stämme unterteilt waren und ebenfalls ihre Götter hatten – „Beim Teutates“.

Gemeinsam mit elf weiteren Mädchen und Jungen ist Mathis Teil der „Experten- AG“ der Johannesschule. Die besonders engagierten Schüler treffen sich unter der Leitung von Lehrer Bernd Bruns jeweils donnerstags für zwei Stunden auf freiwilliger Basis. „Es wird korrekte Recherche im Internet ebenso vermittelt wie die Nutzung der Programme wie und Power-Point“, erläutert Bruns. Wichtige Grundlagen auch für spätere Anforderungen in Schule und Beruf. Jeder AG-Teilnehmer arbeitet an einem speziellen Thema, Donnerstagnachmittag stellten sie in der Schulbücherei ihre Ergebnisse vor. Eltern, Großeltern und Lehrer gehörten zum Publikum. Die Palette der Themen war breit gefächert, diesmal ging es neben Asterix um das Internet, Michael Jackson, die Niederlande, Hunde, Flugzeuge und anderes mehr.

Rohat befasste sich mit dem Thema Internet und stellte es als millionenfaches Netzwerk von Computern vor. 1969 wurde das weltweite Netz in Amerika erfunden und heute spielen auch „Soziale Netzwerke“ eine besondere Rolle. Die Ausarbeitungen fassten wichtige Gesichtspunkte des Internets, das heute aus dem wirtschaftlichen und privaten Leben nicht mehr wegzudenken ist, gut und nachvollziehbar zusammen. „Facebook“, so Rohat, „wird von 1,9 Milliarden Menschen genutzt. 349 Millionen gehen allein in Europa damit um.“ Thematisch durfte auch der berühmteste Zauberlehrling der Welt, Harry Potter, nicht fehlen. Er, seine Freunde Ron und Hermine sowie weitere Akteure aus sieben Büchern und einer Filmreihe fanden sich in Ausarbeitungen von Enya wieder. Zum Schluss durfte das Publikum bei einem Quiz mitmachen, das die Kinder auf dem I-Pad angelegt hatten.