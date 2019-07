Schöne Aussichten

Es ist die letzte große zusammenhängende Fläche, die in den nächsten Jahren in Altenberge für eine Bebauung zur Verfügung steht: der Bahnhofshügel, der rund 13,2 Hektar groß ist. Davon verbleiben etwa acht Hektar, über die die Kommune verfügen kann. „Wir gehen von einem Potenzial von 250 bis etwa 370 Wohnungen aus“, meinte Christoph Rövekamp , Fachbereichsleiter Bauen der Gemeinde, als er am Donnerstagabend im voll besetzten Bürgerhaus die Rahmenbedingungen für das neue Baugebiet vorstellte. „Darum beneiden uns andere Kommunen“, sagte Rövekamp.

Bis zu 370 Wohnungen

Der Bedarf an Wohnraum ist riesig – egal, ob es Häuslebauer sind, die vergeblich auf ein Grundstück warten oder Altenberger mit Wohnberechtigungsschein, die eine öffentliche geförderte Wohnung suchen.

Doch wie dieser Bedarf und in welcher Form er gedeckt werden soll, dass werden die nächsten Monate zeigen. Im September sollen die Kommunalpolitiker die Rahmenbedingungen festzurren, bevor drei Planungsbüros ans Werk gehen und Vorschläge samt Modellen entwerfen.

Caritas baut

Viel weiter ist da bereits die Caritas: Auf einer rund ein Hektar großen Fläche, die direkt am Friedhof angrenzt, ist eine Senioreneinrichtung mit etwa 48 Plätzen geplant. Dieses Vorhaben könnte eventuell in einem separaten Verfahren vorgezogen werden, so Bürgermeister Jochen Paus, der sich erleichtert zeigte, dass nach rund vier Jahren die Grundstücksverhandlungen am Bahnhofshügel abgeschlossen sind. Immerhin musste mit 20 verschiedenen Eigentümern verhandelt werden.

Im September sollen die Kommunalpolitiker über Eckpunkte für den Bahnhofshügel beraten: Dabei geht es unter anderem um die Flächenanteile für Einfamilienhäuser und den Geschosswohnungsbau. Wie die Quote aussehen soll, diese Vorgabe wird den Planern mit auf den Weg gegeben.

Grünflächen

Nicht nur das: Als „gesetzt“ gilt, das entlang der Bahnhofstraße Geschoss-Wohnungsbau erfolgen soll – ebenso am Fuße des Hügels, wo bereits am Friedensweg im Frühjahr ein Mehrfamilienhaus fertiggestellt wurde.

Der mittlere Bereich des Gebietes ist für Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen. Die Haupterschließungsstraße soll vom Friedensweg am Fuße des Bahnhofshügels erfolgen. Eine zweite Zufahrt soll es kurz hinter der Gärtnerei Lösing zur neuen Caritas-Wohnanlage geben.

Zudem, so Rövekamp, sollte über das Thema Wohnformen diskutiert werden. Ein- und Zwei-Personenhaushalte nehmen stark zu, des Weiteren seien altengerechte Wohnungen gewünscht. Rövekamp: „Wir benötigen zukunftsfähige, ergänzende Wohnformen.“ In diesem Zusammenhang müsse geklärt werden, ob die Bürger zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser oder genossenschaftliche Wohnformen möchten.

Weitblick

Ebenso stellt sich die Frage nach dem Grünflächenanteil. Auch darüber müssen die Kommunalpolitiker entscheiden. Zum Vergleich: Im jüngsten Baugebiet Krüselblick II beträgt der Anteil vier, im Wohngebiet Lütke Berg III elf Prozent.

Bürgermeister Jochen Paus war mit einem „weißen Blatt Papier gekommen“, wie er zu Beginn der Versammlung sagte und hoffte auf Anregungen der Bürger. Doch diese waren Mangelware. Hans-Joachim Pelz wollte wissen, ob es auch künftig noch den „Weitblick ins Münsterland“ gebe. „Es ist eine Aufgabe der Planer, das eine Sichtachse erhalten bleibt“, meinte Rövekamp. „Der Weitblick soll sichergestellt werden“, ergänzte Paus. Das lasse die Topographie zu. Immerhin betrage der Höhenunterschied rund 35 Meter.