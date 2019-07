Wenn „Glam Jam“ ruft, dann kommen die Fans der guten, alten Rockmusik. Wollo Seidel, Michael Rietmann , Tony Beckmann und Niels Wedemeyer nahmen am Freitagabend die Besucher im Festzelt der St.-Johannes-Schützen mit auf ihre musikalische Fahrt in die 1970er Jahre.

In Null­kom­ma­nix hatten sie die Zuhörer mitgerissen. Wer kann bei den fast 50 Jahre alten Rocksongs schon nur stumm dastehen? Bachman Turner Overdrive mit „Ain‘t seen nothing yet“ ist wohl etwas schwierig mitzusingen. Das kunstvolle Stottern gelang Wedemeyer trotzdem ziemlich gut. „Heroes“ von David Bowie lief wie am Schnürchen. Nach einem halben Jahrhundert saßen Text und Melodie bei den Oldie-Fans immer noch fest im Gedächtnis. Schließlich vergisst man so schnell nicht, was man auf den Partys der Jugendzeit rauf und runter gehört und gesungen hat.

„Glam Jam“ spielt im 70er-Jahre-Outfit

Mit T. Rex und „Get it on“ ging es weiter. Die meisten Besucher standen da noch in respektvollem Abstand zur Bühne. So abzurocken wie früher, trauten sich viele doch erst einmal nicht. Der Spaß an den Rocksongs drückte sich eher in kontrolliertem Headbanging und vorsichtigem Wippen auf den Fersen aus.

Bei Led Zeppelins „Whole lotta love“ rückten etliche Gäste dann schon näher an die Bühne. So ließ sich auch viel besser das 70er-Jahre-Outfit der Band bewundern. Hemden mit großem Muster in knalligen Farben, weißer Anzug mit Glitzergürtel. Wenn schon Oldie, dann auch stilecht.

Super Auftakt für das Schützenfest

„Für Drummer hieß es damals, alle Trommeln innerhalb einer Sekunde treffen zu können“, erklärte Wedemeyer die Technik. Für Michael Rietmann anscheinend kein Problem. Die ersten drei Töne erklangen und schon war klar, das wird „Black night“ von Deep Purple. Nun flog auch das Haargummi weg und der grau me­lierte Zopf wurde gelöst. Nur so machen Headbanging und Luftgitarre richtig Spaß. Ein super Auftakt für das Schützenfest der St.-Johannes-Bruderschaft.