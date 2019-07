Vertreter des Schützenvereins Grinkenschmidt, des Kapellenvereins „Madonna der Landstraße“ und des DRK Altenberge trafen sich nun zur Übergabe einer Spende in Höhe von 450 Euro an der Kapelle. „Wir möchten mit unserer Spende die Sanitäter vor Ort unterstützen, die für alle Altenberger an 365 Tagen im Jahr parat stehen“, erklärte der erste Vorsitzende des Schützenvereins, Guido Werger. „Unsere Kapelle soll alle, die unterwegs sind, beschützen“, ergänzte Ewald Bockstette vom Kapellenverein, „und die Sanitäter vor Ort müssen leider auch oft genug bei Verkehrsunfällen helfen.“

Maximilian Dartmann , stellvertretender Rotkreuzleiter, bedankte sich für die Spende. Die finanzielle Unterstützung könnten die Sanitäter vor Ort gut gebrauchen, betonte Dartmann. „Für die Ausrüstung unserer Helferinnen und Helfer sowie für deren Aus- und Fortbildung ist die Spende vorgesehen.“

Die zurzeit 14 Sanitäter vor Ort des DRK Altenberge werden immer dann alarmiert, wenn in Altenberge ein medizinischer Notfall vorliegt, der den Einsatz eines Notarztes rechtfertigt. Sie stehen ehrenamtlich neben dem Beruf und ihrer Familie zu Verfügung. Das Spektrum der Einsätze geht von internistischen Notfällen (wie Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Krampfanfällen) bis hin zu Verkehrs- und sonstigen Unfällen.

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Einsätze auf 200 gestiegen. „Wir schaffen es momentan, zirka 85 Prozent der Einsätze abzudecken“, sagt Dartmann. „Aufgrund der beruflichen Tätigkeiten sind viele tagsüber nicht in Altenberge anwesend. Daher könnten wir noch Unterstützung gebrauchen.“ Ein besonderer Dank ging an die Spender, die insbesondere durch die Einnahmen aus den verkauften Kerzen jedes Jahr karitative Einrichtungen und Vereine in Altenberge unterstützen.