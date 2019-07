Im kommenden August plant Pater Joy, der von 2000 bis 2009 als Kaplan in St. Johannes Baptist arbeitete, einen Besuch in seiner alten Heimat, das Edith und Rolf Lindemann , die auch zehn Jahre später noch einen engen Kontakt zum Geistlichen pflegen. Ein Grund: Der Freundeskreis „Pater Joy“, der seit September 2013 besteht, engagiert sich im „Nest“, einem Kinderdorf, in Bangalore (Indien).

Pater Joy leitet seit 2013 das „Nest“, das 2011 gegründet wurde. Dort finden Waisen, Halbwaisen und bedürftige Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Milieus ein behütetes Zuhause. Zurzeit leben 40 Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren im „Nest“. Dazu kommen noch etwa 20 Jugendliche, die sich aus Altersgründen außerhalb, beispielsweise auf weiterführenden Schulen und Universitäten, aufhalten. Alle benötigen Geld für Ernährung, Kleidung, Schule und Ausbildung.

Die Einrichtung in Bangalore ist auf Spenden angewiesen, da es keine staatliche Unterstützung gibt, erläutert Edith Lindemann. „Die Spendengelder fließen in voller Höhe in den Betrieb des Kinderdorfes.“ Deshalb hofft der Förderkreis auch künftig auf finanzielle Unterstützung durch die Altenberger Bevölkerung. Denn nur durch Spenden sind die Projekte zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen möglich.