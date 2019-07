CO²-Einsparung durch längere Lkw

Die Zeitschriften Verkehrs-Rundschau und Trucker haben Schmitz Cargobull für das Lang-Lkw-Konzept „EcoDuo“ den Titel „Green Truck Future Innovation 2019“ verliehen. Mit dieser Fahrzeug-Kombination, die im internationalen Güterverkehr auf der Langstrecke zu einer CO-Einsparung von 25 Prozent führen kann, überzeugte der Marktführer die Fachexperten. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Messe Transport Logistic in München vergaben die Fachredaktionen bereits zum neunten Mal die begehrten Umweltpreise in acht Kategorien. Boris Billich, Vertriebsvorstand der Schmitz Cargobull AG, nahm den Preis von Chefredakteur Gerhard Grünig entgegen.

Mit dem Konzept „EcoDuo“ tritt Schmitz Cargobull für die europaweite Einführung eines Transport-Konzepts ein, das trotz steigendem Transportvolumen den CO-Ausstoß reduziert, die vorhandene Infrastruktur nicht weiter belastet, aktuelle Fahrzeug- und Logistik-Standards im Transportgewerbe berücksichtigt und optimal für Punkt-zu-Punkt- Verkehre im Straßennetz geeignet ist.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und stehen voll hinter diesem Konzept. Zurzeit gilt diese Fahrzeug-Kombination nur in Skandinavien und wird in einzelnen europäischen Ländern getestet. Langfristig sehen wir den „EcoDuo“ jedoch europaweit als ökologisch und ökonomisch effiziente Transportlösung“, so Boris Billich.

In der Kombination EcoDuo werden zwei miteinander verbundene Standard-Sattelauflieger an eine Sattelzugmaschine gekoppelt. Das Gesamtzuggewicht von Sattelzugmaschine und erstem Trailer liegt dabei weiterhin bei 40 Tonnen. Das Zuggewicht des zweiten Trailers kann variieren und zum Beispiel bis zu 36 Tonnen betragen, was den Regularien in Skandinavien entspricht. In Spanien wird diese Fahrzeugkombination aktuell in einem Versuch mit einem Zuggewicht von 40 Tonnen am ersten und 30 Tonnen am zweiten Trailer erprobt.

Schmitz Cargobull präsentiert damit ein Konzept, das sich bereits in anderen Ländern Europas erfolgreich etabliert hat und maßgeblich zu einer Reduzierung von Transporten und damit zu einer Minimierung von Schadstoffen beiträgt – und dass auch das Potenzial hat, in Deutschland einen ebenfalls positiven Beitrag zu erzielen, so die Fachjury.