Gut gelaunte Ferienkinder starteten am gestrigen Montag in die ersten der 47 Angebote, die die Kulturwerkstatt in den nächsten drei Wochen durchführt. Gestern standen die „Draußenwerkstatt“, „Fossilien aus Gips“, „Upcycling“, „Sommerpost“ und „Libellen und Schmetterlinge“ auf dem Programm. „Mütter, Väter und Großeltern bringen ihre Kinder vorbei und freuen sich dann auf die Ergebnisse“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulturwerkstatt Altenberge.