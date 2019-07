Soul, Bluesrock, Jazzrock und Funk – diese unterschiedlichen Stilrichtungen gibt es in Kürze in einem ganz besonderen Ambiente zu hören: Am 27. Juli (Samstag) spielt die Band Soulfoxx aus Münster im Eiskeller. Beginn ist um 19 Uhr.

Die fünf münsterischen Musiker von Soulfoxx bedienen sich einer Vielzahl unterschiedlicher Genres: von R&B-Elementen über Michael-Jacksons-Popsounds bis zu den funky Grooves von Mother’s Finest, dazu afrokubanische Rhythmen sowie eine Prise Jazzrock à la Herbie Hancock oder Billy Cobham – und immer wieder Soul, heißt es in der Ankündigung der Gemeindeverwaltung.

Die Bandmitglieder Edda Roederer (Gesang), Alexander Bietmann (Gitarre), Thorsten Bönning (Schlagzeug/Percussion), Michael Müller (Bass) und Paul Reuber (Keyboard) sind seit vielen Jahren in verschiedenen Bands und Stilrichtungen (Funk und Soul sowie Jazz bis Rock) unterwegs. Sängerin Edda Roederer hat in der Vergangenheit bereits erfolgreich an der Castingshow „Popstars“ sowie an einer Musicalproduktion teilgenommen, so die Pressemitteilung weiter.

Eine der zahlreichen Sessions in Münster war vor rund zwei Jahren die Geburtsstunde von Soulfoxx. Seitdem werden munter Songs aus den Bereichen Soul, Blues und Funk gecovert und entsprechend der Besetzung arrangiert.