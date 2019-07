Austauschen und Tipps geben

Für Wilhelm Volpers fängt der Urlaub an, wenn er den Motor startet. Früher ist der Nordwalder mit seiner Familie gerne zelten gegangen, heute reist er im Wohnmobil. „Da haben wir den Luxus, das eigene Bett und die Küche dabei zu haben“, sagt Volpers. „Das ist ein Riesenvorteil des Wohnmobils.“ Das Urlaubsgefühl stellt sich dabei schnell ein: „Der Weg ist das Ziel.“

Die Familie Volpers ist nicht die einzige, die gerne mit dem Wohnmobile in die Ferien fährt. Das stellte Wilhelm Volpers bei einem Treffen Nordwalder Wohnmobil-Freunde fest. Die Idee dazu hatte Hermann Prinz : „Ich habe immer geguckt, wie man Kontakt mit anderen knüpfen kann, um sich auszutauschen und Tipps zu geben.“ Klar, es gebe Internet-Foren: „Aber da ist alles anonym.“ Prinz wollte sich lieber mit Menschen vor Ort austauschen und kam so auf die Idee, einen Stammtisch ins Leben zu rufen: „Wohnmobilisten sind sehr kontaktfreudig.“ Bei Rolf Fernholz , der ebenfalls ein Wohnmobil besitzt, fragte Prinz zunächst an, ob er einen Stammtisch kenne, wo er sich anschließen kann.

Überraschend viele Interessierte

Da das nicht der Fall war, wurden die beiden selbst aktiv. Sie kreierten Plakate und druckten Flyer, die sie in der ganzen Gemeinde verteilten. „In den ersten 14 Tagen ist das recht zögerlich verlaufen“, erinnert sich Prinz an zunächst wenige Rückmeldungen. „Nach und nach klingelte dann aber das Telefon.“ Das Resultat: Zum ersten Treffen kamen 25 Leute. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Prinz, der mit zehn bis 15 Interessierten kalkuliert hatte. „Man wundert sich doch, wie viele Gleichgesinnte es hier gibt.“

Zum ersten Treffen (kl. Bild) kamen 25 Interessierte. Foto: privat

Die Wohnmobil-Freunde beließen es nicht bei einer Vorstellungsrunde. Sie tauschten Tipps aus, auch die Idee, gemeinsame Touren zu machen, kam auf. Die einhellige Meinung: Das sollte wiederholt werden. Prinz und Volpers sind gespannt, wie viele dann schlussendlich regelmäßig sich treffen wollen. Eine WhatsApp-Gruppe haben die Wohnmobilisten auf jeden Fall schon gegründet. Einmal im Monat wollen sie sich zum Stammtisch treffen. Dann wollen sie über Reiserouten sprechen, Campingplätze empfehlen oder auch von diesen abraten, grundsätzlich Erfahrungen austauschen und alles rund um das Wohnmobil, wie Reparaturtipps, austauschen.

Gegenseitig helfen bei gemeinsamen Touren

Prinz und Volpers könnten sich auch vorstellen, dass jeweils einer von seiner Reise berichtet. Über mögliche gemeinsame Touren durch Marokko oder an der Ostsee entlang durch Polen, Litauen, Lettland und Estland in Richtung Skandinavien können die Wohnmobilisten dann auch sprechen. „Solche Touren sind immer entspannter, wenn man sie in der Gruppe macht“, sagt Prinz. „Dann kann man sich mal helfen.“

Denn kontaktfreudig seien Wohnmobilisten zwar grundsätzlich. Wenn sich zwei begegnen, wird gegrüßt. Prinz hat aber auch festgestellt, dass das abnimmt. Abends gemeinsam mit vielen neuen Bekannten auf dem Campingplatz zu sitzen, das wird seltener. Dennoch schwärmen Prinz und Volpers von dem Urlaub mit dem Wohnmobil. Diese „ganz individuelle Freiheit“ sei das Schöne, sagt Volpers. Ein grobes Ziel zu haben und dann einfach loszufahren, an einer Stelle mal fünf Tage zu bleiben, auf einem anderen Campingplatz drei Tage. Prinz macht sich immer eine Liste mit Stellplätzen und Orten, die er unbedingt sehen möchte – und dann wird gestartet: „Ich packe keinen Koffer mehr, ich packe einfach alles ins Wohnmobil und wir fahren los.“