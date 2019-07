Zum 20. Mal hatte die Volksbank Greven mit den Niederlassungen in Altenberge und Nordwalde zum Golfturnier eingeladen, um den Volksbank-Cup 2019 auszuspielen. Bestes Wetter und gute Bedingungen in der Aldruper Heide lockte wieder zahlreiche Golfer, um sich zu messen. Gespielt wurde in Dreier-Gruppen über 18 Loch.

Den ersten Bruttopreis, ausgestattet mit einem Pokal und Sachpreis, gewann Kenny Wyllie-Schmitz vom Golfclub Aldruper Heide.

In der Nettospielklasse (Handicap 0 bis 17,5) konnte sich Michael Wagener ( GC Aldrup) vor Julia Semesdiek (GC Aldrup) und Frank Bockholt (GC Münsterland) platzieren. In der Handicapklasse 17,6 bis 26,0 gewannen Klaus Beckonert und Johann Schelten (beide GC Aldruper) vor Roland Bockholt (GC Münsterland). Die Brüder Frank und Roland Bockholt belegten jeweils in ihrer Handicap-Klasse den dritten Platz. Durchsetzen konnte sich Mechthild Averbeck (GC Aldrup) vor Franz-Josef Michgehl (GC Münsterland) und Wolfgang Feldmann (GC Aldrup) in der Handicapklasse 26,1 bis 54. Nicht nur Mechthild Averbeck freute sich über ihren Gewinn – die gute Seele des Aldruper Golfclubs erhielt einen besonderen Applaus aller Teilnehmer.

Volksbank-Vorstand Dietmar Dertwinkel gratulierte den Siegern und Platzierten und überreichte die Pokal- und Sachpreise. Dertwinkel bemerkte, dass das Volksbank-Turnier immer internationaler werde, da der Brutto-Sieger seine Dankesrede in englischer Sprache hielt. Ein besonderer Dank galt der Turnierleitung und den Greenkeepern des Golfclubs Aldruper Heide, die für einen hervorragenden Turnierplatz gesorgt hatten.