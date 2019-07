Es war kein schöner Anblick – das heruntergekommene Haus zwischen der Fahrschule Große Westhues und dem Geschäft „Sorglos-Kaffee“ an der Münsterstraße. Doch das ist mittlerweile Geschichte: Nachdem das Gebäude abgerissen wurde, nimmt das neue Bauvorhaben langsam Fahrt auf.

Auf dem 771 Quadratmeter großen Grundstück sollen ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen, sagt Yusuf Kasapoglu , der zusammen mit seinem Bruder das Bauvorhaben umsetzt, und seit 38 Jahren in Altenberge lebt.

Stellplätze werden an der Billerbecker Straße angelegt

Im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes soll ein Restaurant einziehen, kündigt Yusuf Kasapoglu auf Anfrage unserer Zeitung an. Außerdem ist noch Platz für ein Büro.

In den oberen Geschossen entstehen ausschließlich Wohnungen, die privat genutzt werden sollen. Aufgrund des Gefälles zur Billerbecker Straße hin kann dort auch das Kellergeschoss ausgebaut werden. Da im vorderen Bereich an der Münsterstraße kein Platz für Stellplätze ist, werden diese an der rückwärtigen Seite des Gebäudes, also an der Billerbecker Straße, angelegt: Dort ist Platz für zehn Pkw, so Kasapoglu.

Bauzeit etwa ein Jahr

Das Erd- und Obergeschoss werden verklinkert, einige Bereiche der Fassade sollen auch verputzt werden. Die Bauzeit des Projektes soll etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, schätzt Yusus Kasapoglu.