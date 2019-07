Die Tagesfahrt der Katholischen Frauengemeinschaften (Kfd) St. Marien Holthausen-Beerlage und St. Johannes Baptist Altenberge führte in diesem Jahr nach Düsseldorf. Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren über den Islam und den Hinduismus informiert hatten, besuchten die 43 Frauen in diesem Jahr den Buddhistischen Tempel im Japanischem Garten in Düsseldorf.

In der Tempelanlage wurde den Frauen bei einer Führung die japanische Form des Buddhismus vermittelt. Alle Elemente im Japanischen Garten, der auch „Garten der Besinnung“ genannt wird, haben eine symbolische Bedeutung, ob es sich um Bäume, Steine, Hügel, Brücken oder Steinlaternen handelt.

Im Tempel und im Garten wurde gebeten, zu schweigen. Ein japanisches Gästehaus und ein Glockenturm gehören auch zum Zentrum. Am Nachmittag besuchten die Teilnehmerinnen ein Café in der Nähe des Rheinufers. Im Anschluss war noch Zeit, eine Schifffahrt zu unternehmen oder am Rheinufer oder in der Innenstadt zu bummeln.