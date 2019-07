Die erste Woche der Ferien ist bereits vorbei – und für die Kinder, die an der „Sommersause“ teilnehmen, ist Langeweile ein Fremdwort. Dazu gibt es viel zu viele Angebote – unter anderem in der Kulturwerkstatt: In der „Draußenwerkstatt“ sägten, hämmerten, malten und bauten die Mädchen und Jungen mit Georg Hartung und Paul Winz einen Fahnenwald, der das Gartengelände mit bunten flatternden Fahnen schon von Weitem sichtbar macht.

Stefan Rosendahl führte die Kinder in den Bau von Insektenhotels und deren Standorte ein, und Annette Hinricher unterstützte beim Bauen, Schneiden und Kleben von fantasievollen Holzgebilden.

„Insgesamt sind die ersten Tage mit kreativen Aktionen wie Sommerpost, Robotermarionetten, Libellen und Schmetterlinge gut gefüllt gewesen und die Ferienkinder sind fröhlich bei der Sache“, heißt es in einer Pressemitteilung von Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt.