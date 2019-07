„Das ist ein guter Tag für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen“, so die heimische Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking in einer Pressemitteilung. Von der Städtebauförderung und dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ erhält Altenberge rund 872 000 Euro. „Mit dem Fördergeld aus der Städtebauförderung kann Altenberge Ideen und Maßnahmen zur zukunftsfesten Gestaltung unserer Heimat umsetzen“, sagt Schulze Föcking. Die 872 000 Euro fließen in die Umsetzung der Umgestaltung des Marktplatzes und in den freiraumplanerischen Wettbewerb des Kirchplatzes. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt zügig mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die Baumaßnahme Marktplatz in Angriff nehmen können, und die Planungen in Richtung Kirchplatz weitergehen“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende Sigrid Schulze Lefert abschließend.