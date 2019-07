Eigentlich sollte der neue Klimaschutzmanager am 1. Juli seine Arbeit im Altenberger Rathaus aufnehmen. Doch daraus wurde nichts – und zwar trotz der schriftlichen Zusage des Bewerbers. Mitte Juni hat der potenzielle neue Mann abgesagt, so Anke Meier , Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde, auf Anfrage unserer Zeitung. Warum der Rückzieher? „Aus verständlichen und nachvollziehbaren Gründen“, sagt Meier. Konkreter konnte sie nicht werden.

Somit steht die Gemeinde wieder am Anfang des Auswahlverfahrens, das nun neu gestartet werden musste. Die Stelle wurde bereits ausgeschrieben. Am vergangenen Montag war Bewerbungsschluss.

Neun Bewerber

Eingegangen sind neun Bewerbungen, die nun gesichtet werden, so Anke Meier. In Kürze folgen Vorstellungsgespräche, zu denen vier oder fünf Bewerber eingeladen werden sollen. Meier weiter: „Wir hoffen, das wir nun den passenden Mitarbeiter finden.“ Wann der neue Klimaschutzmanager die Stelle in Altenberge antritt, lasse sich noch nicht sagen, so Meier. „So schnell wie möglich“, hofft die Umweltschutzbeauftragte.

Rathaus

Bereits im Dezember 2017 gab der Gemeinderat grünes Licht für die Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers. Bis jedoch die Zusage von der zuständigen Stelle in Jülich antraf, dauerte es einige Monate.

Die neue Stelle im Rathaus wird vom Bund mit 65 Prozent bezuschusst, die Gemeinde trägt 35 Prozent. Nach drei Jahren ist eine Verlängerung für weitere zwei Jahre möglich, sagt Anke Meier. Auch dafür muss rechtzeitig ein entsprechender Ratsbeschluss gefasst werden.

E-Mobilität

Doch zunächst muss der neue Klimaschutzmanager gefunden werden, auf den dann zahlreiche Aufgaben warten, die derzeit nicht von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung bewältigt werden können.

Ein großes Thema wird der Bereich Öffentlichkeitsarbeit sein, kündigt Anke Meier an. Die Bevölkerung solle umfassend über verschiedene Projekte in der Region informiert werden – vom „Masterplan Sonne“ des Kreises Steinfurt bis zur Thermographie-Aktion. Hinzu komme der Bereich Mobilität – vom Öffentlichen Personen-Nahverkehr bis zum E-Bike.