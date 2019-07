Kann die Stimmung noch besser werden? Das fragte man sich am Freitagabend bereits eine halbe Stunde nach Beginn des Galaabends zum 425-jährigen Jubiläum der Dionysius-Schützenbruderschaft der Feldbauern. Der Festausschuss hatte ganze Arbeit geleistet und präsentierte einen Mix aus würdigem Gedenken der langen Vereinsgeschichte, Comedy und musikalischen Einlagen. Als gegen 22 Uhr der Sänger und Entertainer Josef Hassing aus Ahaus-Ottenstein das Ruder übernahm, sprengte er beim Publikum geradezu den Endpunkt des Gute-Laute-Barometers.

Das große Festzelt der Feldbauern war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Vorsitzende Dirk Voßkuhl und der Vorsitzende des Festausschusses Thomas Rathmann das Publikum begrüßten. „425 Jahre, das ist kein Pappenstiel“, hob Voßkuhl hervor. Vertreter zahlreicher befreundeter Schützenvereine erwiesen den Feldbauern die Ehre.

Neue Vereinsfahne wird präsentiert

Bevor die Moderatoren und Comedians Ingrid Helmer und Christoph Volkert das Mikrofon ergriffen, wurde es besonders feierlich. Schützenbrüder trugen eine neue Vereinsfahne auf die Bühne. „Die Fahne steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt“, sagte Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup. „Deshalb wird nicht nur die Fahne geweiht, wir alle werden gesegnet“, betonte Pfarrerin Janine Hühne vor der Fahnenweihe. Der Wahlspruch „Gefestigt durch die Tradition – gemeinsam in die Zukunft“ löste die alte Fahnenaufschrift „in treuer Kameradschaft“ ab, die mehr in militärische Richtung deutete.

Galaabend der Schützenbruderschaft der Feldbauern 1/19 "Ein Hoch" sang der Festausschuss. Foto: Rainer Nix

„Elfriede“ sagte ihrem „Karl-Heinz“ peinliche Wahrheiten ins Gesicht. Foto: Rainer Nix

Fühlten Bürgermeisterin Sonja Schemmann (2.v.r.) auf den Zahn (v.l.): Ingrid Helmer, Dirk Voßkuhl und Christoph Volkert. Foto: Rainer Nix

Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup und Pfarrerin Janine Hühne segneten die neue Vereinsfahne. Foto: Rainer Nix

Josef Hassing drehte von der ersten Minute an so richtig auf. Foto: Rainer Nix

Das Publikum hatte außerordentlich viel Spaß mit Musik und Comedy. Foto: Rainer Nix

Feierlich trugen die Feldbauern-Schützen ihre neue Fahne auf die Bühne. Foto: Rainer Nix

"Angela Merkel" trug ihre Ansichten zum Schützenwesen vor. Foto: Rainer Nix

Dirk Voßkuhl (l.) und Thomas Rathmann begrüßten zum Galaabend. Foto: Rainer Nix

Tolle Tanzeinlagen bereicherten den Abend. Foto: Rainer Nix

Sängerin Ines Schulte Austum interpretierte „All by myself“. Foto: Rainer Nix

Gute Laune beim Publikum. Foto: Rainer Nix

„Elfriede“ (l.) nahm ein Bad in der Menge. Foto: Rainer Nix

Solotrompeter Matthias Beckmann gab „Hallelujah“ zum Besten. Foto: Rainer Nix

Der Festausschuss erntete noch einmal besonderen Applaus. Foto: Rainer Nix

Quirlig und stets gut gelaunt: Sänger Josef Hassing. Foto: Rainer Nix

"Schützenliesel" sangen Vertreter aller Gastvereine als besondere Einlage auf der Bühne. Foto: Rainer Nix

Bis auf den letzten Platz war das Festzelt am Freitagabend gefüllt. Foto: Rainer Nix

"Elfriede" hatte ihren "Karl-Heinz" auf dem Kieker. Foto: Rainer Nix

Bürgermeisterin Sonja Schemmann stellte sich einem kleinen Talk, bei der ihr Moderator Volkert auf den Zahn fühlte. Sie erwies sich in Sachen Schützenwesen als absolute Expertin. In ihrer Familie war es schon immer Tradition, sich zum Teil maßgeblich in Schützenvereinen zu engagieren. „‚Wenn du Königin werden willst, musst du den Frauen beitreten‘, sagte mein Mann“, verriet die Bürgermeisterin und erntete frenetischen Applaus von Seiten der Frauenschützen.

Musik und Comedy sorgen für Spaß beim Publikum

Filmische Einspielungen von Interviews mit Originalen des Schützenvereins sorgten für Heiterkeit. Tolle musikalische Einlagen brachten unter anderem Solotrompeter Matthias Beckmann mit dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen und Sängerin Ines Schulte Austum mit „All by myself“.

Hinreißend war der Ausflug ins „Politische“ mit Helmer als „Dr. Angela Merkel“ und ihren floskelhaften Ansichten über das Schützenwesen: „Tschinderassabum und ein dreifaches Horrido“. Auch „Elfriede und Karl-Heinz“ interpretierten das Leben auf ihre Weise. Ihre derben Späße wurden vom Publikum wohlwollend aufgenommen. Ein tolles Tanzduo unterhielt ebenso vorzüglich wie ein ausgefallenes Percussion-Quartett.

Festausschuss hat sich den Applaus verdient

Und als dann schließlich der Festausschuss die Bühne betrat und hingebungsvoll „Ein Hoch“ sang, hatte er sich den Applaus wirklich verdient. „Jungs, ich bin stolz auf euch“, rief der Vorsitzende und dann wurde mit dem quirligen, stets gut gelaunten Sänger Josef Hassing kräftig gefeiert.