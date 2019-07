45 begeisterten jungen Tennisspielern konnte das wechselhafte Wetter die gute Laune und den Spaß am Tennis nicht verderben. Traditionell fanden am letzten Schultag die „Offenen Altenberger Jugendmeisterschaften“ des TuS und TC Altenberge statt. In fünf Altersklassen spielten sie ihre Jugendmeister aus.Vom gerade einmal fünfjährigen Joshua bis zu den 18-jährigen Jugendlichen lieferte man sich das ein oder andere hart umkämpfte Spiel. „Das nächste Spiel gewinne ich“, konterte Joshua auf die Frage, wie er denn mit den drei Jahre älteren Gegnern zurecht käme. Wie immer klang der Tag mit einem gemeinsamen Grillen aus. Die Begeisterung für ihren Sport nahmen die Kinder gleich mit ins Tenniscamp, das das Jugendorganisationsteam direkt zum Wochenanfang ausrichtete. Hier wurde in leistungsorientierten kleinen Gruppen konzentriert gearbeitet, Techniken verbessert und taktische Spielzüge erarbeitet.