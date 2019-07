Rechtzeitige Abkühlung

Altenberge -

In diesem Fall trifft das Wort Punktlandung wohl zu: Am heutigen Donnerstag sollen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad in die Höhe schnellen – und pünktlich wurde in dieser Woche die neue Klimaanlage für den Eiskeller in Betrieb genommen. Eiskeller und Klimaanalage – das passt durchaus zusammen. Denn bevor es in den unterirdischen Teil des Denkmals geht, erhalten Besucher im Rahmen einer Führung im sogenannten Pavillon Informationen zur Geschichte des Eiskellers und sehen einen Film. „Das Gebäude kann sich im Sommer schon mal auf über 45 Grad aufheizen“, sagt Werner Witte vom 13-köpfigen Team der Eiskellerführerinnen und -führer. Eine schweißtreibende Veranstaltung für alle Seiten – für die Besucher und die ehrenamtlichen Führer.