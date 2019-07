Die jüngste Sonntagstour der ADFC-Ortsgruppe Altenberge führte auf der sogenannten Schlehenroute über Pättkes und Wirtschaftswege nach Gimbte. Dort stärkten sich die 30 Teilnehmer während einer Pause mit Kaffee und Kuchen.

Carla Hötten-Schumacher und ihr Mann Georg hatten die abwechslungsreiche Tour vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung des ADFC . Sie hatten kurz zuvor noch einmal die Strecke abgefahren, was sich als sehr sinnvoll erwies, da gleich zu Anfang auf dem Weg nach Hansell eine kleine Brücke vorübergehend demontiert worden war. Außerdem waren Teilstücke der ausgewiesenen Radwege gesperrt oder nicht befahrbar, so dass sie eine Alternativroute auskundschaften mussten, so die ADFC-Ortsgruppe Altenberge.

Nach der Kaffeepause in Gimbte führte der weitere Weg auf schmalen Pfaden durch die Emsauen nach Greven, bevor man durch die Bauerschaften Westerode, Kirchbauerschaft und Entrup zurück nach Altenberge radelte, wo die Tour dann nach 42 Kilometern endete.

Die nächste Thementour des ADFC findet am 18. August (Sonntag) statt. Nähere Informationen zu den Touren und Fotos der aktuellen Tour sind im Internet unter ADFC Ortsgruppe Altenberge zu finden.