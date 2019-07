Für Menschen in Not

Tagtäglich legen Pkw-Fahrer in der Kapelle „Madonna der Landstraße“ eine kurze Pause ein, halten für einige Minuten inne, zünden in der Regel eine Kerze an und hinterlassen meistens auch eine Geldspende. Dadurch kommen jedes Jahr einige Tausend Euro zusammen – und der Erlös wird stets an verschiedene Personen oder Einrichtungen gespendet, die sich für Menschen einsetzen, denen es nicht so gut geht: Und genau das ist im aktuellen Fall so: Viele Altenberger nehmen das Angebot wahr und lassen sich zur Tafel nach Burgsteinfurt fahren, um sich dort mit Lebensmitteln zu versorgen. Und um diese Arbeit zu unterstützen, überreichten Mitglieder des Kapellenausschusses des Schützenvereins Grinkenschmidt der Pfarrcaritas von St. Johannes Baptist eine Spende in Höhe von 500 Euro.

Die Kapelle „Modanna der Landstraße" ist Anziehungspunkt für viele Pkw-Fahrer. Viele Besucher spenden für einen guten Zweck. Foto: mas

Die Kapelle „Modanna der Landstraße" ist Anziehungspunkt für viele Pkw-Fahrer. Viele Besucher spenden für einen guten Zweck. Foto: mas

Prof. Dr. Stefan Schlatt , Vorsitzender der Pfarrcaritas und Diakon von St. Johannes Baptist, nahm zusammen mit den Tafel-Mitarbeitern Hubert Hagelschur und Norbert Hölker die Spende entgegen. „Die Tafel ist eine der wichtigsten Bestandteile unserer Arbeit“, sagte Schlatt, als er Werner Geuker, Vorsitzender des Kapellenausschusses, sowie Philipp Hölker (Mitglied des Kapellenausschusses) und Jutta Grawe, die sich um die Pflege der Kapelle kümmert, über die Verwendung der Spende informierte.

Ziel der Tafeln ist es, Lebensmittel, die nicht mehr verwendet werden, an Bedürftige zu verteilen. Die Tafelmitarbeiter sammlen die überschüssigen Lebensmittel, bereiten sie auf und geben sie ab. So auch bei der Steinfurter Tafel in Burgsteinfurt, die für die Kommunen Altenberge, Laer, Horstmar und Steinfurt zuständig ist.

Montags, mittwochs und freitags erfolgt die Ausgabe der Lebensmittel in der Steinfurter Tafel. Ehrenamtliche der Pfarrcaritas von St. Johannes Baptist fahren an diesen Tagen mit einem Bulli zur Tafel und nehmen Bedürftige zum Einkaufen mit, erläutert Hubert Hagelschur den Ablauf. Etwa 60 Bürger aus Altenberge haben einen Berechtigungsschein für die Tafel – insgesamt könnten sogar etwa 540 Personen aus Altenberge die Angebote der Tafel in Anspruch nehmen, sagt Hagelschur.

160 ehrenamtliche Mitarbeiter, davon 15 Frauen und Männer aus Altenberge, arbeiten bei der Steinfurter Tafel. Von 27 Lebensmittelgeschäften aus den vier Orten werden die Lebensmittel täglich abgeholt und zur Tafel nach Steinfurt transportiert. Dort werden die Spenden aufbereitet und an drei Tagen ausgegeben.

Außerdem findet einmal im Jahr eine große Sammelaktion statt – dabei werden unter anderem an vier große Lebensmittelmärkten in Altenberge haltbare Lebensmittel gesammelt. „Durch diese Aktion wird sichergestellt, dass neben den werktäglichen Lebensmittelabholungen genügend Nahrungsmittel bereitstehen“, so Hubert Hagelschur. Außerdem wurden bei der vergangenen Sammelakton 7000 Euro gespendet, die im Laufe des Jahres für den Einkauf weiterer Lebensmittel verwendet werden. Hagelschur: „Das ist eine sinnvolle Sache.“ Und genauso soll auch die 500-Euro-Spende eingesetzt werden – zum Kauf von haltbaren Lebensmitteln.