Mit Blick auf die Müllsortierung können die Altenberger noch ein wenig nachlegen: Denn der Anteil an Fehlwürfen in die heimischen Biotonnen beträgt derzeit 4,9 Prozent. Diese hat eine aktuelle Zählung am Kompostwerk der Entsorgungs-Gesellschaft Steinfurt mBH (EGST) mit Sitz in Saerbeck ergeben. Dort wird einmal im Jahr per Hand der angelieferte Biomüll genau unter die Lupe genommen. Und nicht nur der von Altenberge, sondern der von allen 24 Kommunen im Kreis Steinfurt, erläuterte Beatrice Daal , Pressesprecherin der EGST, einer Tochtergesellschaft des Kreises Steinfurt. Mit den 4,9 Prozent landet Altenberge auf Platz drei der Gemeinden und Städte im Kreis Steinfurt, die am schlechtesten sortieren.

117 Kilogramm

Nur Metelen (5,0 Prozent Fehlwürfe) und Ochtrup (6,8 Prozent) sortieren derzeit noch dürftiger, berichtet Beatrice Daal.

Im Herbst kommen nun die Müllkontrolleure nach Altenberge, um sich vor Ort den Biomüll anzusehen. Insgesamt hat die EGST vier Personen (halbe Stellen) für diese Aufgabe eingestellt. Sie nehmen sich die Biotonnen genau vor und verteilen je nach Schwere der Fehleinwürfe gelbe oder rote Aufkleber. Während bei der gelben Verwarnung nur der Hinweis erfolgt, dass die Tonne falsch befüllt wurde, geht bei „Rot“ nichts mehr. „Dann wird die Tonne umgedreht und nicht geleert“, sagt Beatrice Daal. Jeder einzelne schwerwiegende Fall wird notiert. Passiert das mehrmals hintereinander, müssen die Verursacher selbst per Hand nachsortieren, so Daal.

Gurke im Glas

Und was landet verbotener Weise in der Biotonne? Unter anderem Plastik, verpackte Lebensmittel und Windeln. „Aber auch das Glas mit der letzten Gurke finden wir“, sagt Daal.

Seit 2014 wird der gesamte Bioabfall aus allen 24 Kommunen des Kreises Steinfurt in Saerbeck wieder verwertet. Aus den Abfällen wird Biogas erzeugt, der wiederum in Strom umgewandelt wird. Pro Jahr fallen im Kreis Steinfurt rund 47 000 Tonnen Bioabfall an. „Die Zahlen sind seit Jahren stabil“, blickte Beatrice Daal auf die Statistik.

Im vergangenen Jahr produzierten die Altenberger Bürger insgesamt 117 Kilogramm Bioabfall pro Einwohner. Zum Vergleich: In Laer waren es 138 Kilogramm pro Einwohner und in Steinfurt nur 92 Kilogramm. Kreisweit kamen in 2018 im Durchschnitt 106 Kilogramm Bioabfall pro Einwohner zusammen.