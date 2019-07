Auf der Nordstrecke des 8. Münsterland Sternlaufes ließ am Samstag die Beteiligung zu wünschen übrig. Der Verein Läuferherz aus Oelde als Organisator hatte fünf Etappen mit dem Endziel Münster ausgeschrieben. Die Etappe Nord startete in Rheine um 9.30 Uhr mit zwei Teilnehmern. In Elte, Mesum, Emsdetten und Borghorst stieg kein weiterer Läufer ein. In Nordwalde stießen vier und in Altenberge ein Dutzend Läufer der Laufabteilung des TuS Altenberge hinzu.

Da hatten die zwei Rheinenser Läufer bereits fast 52 Kilometer und die vier Nordwalder knapp sechs Kilometer in den Knochen. „In den vergangenen Jahren ist die Beteiligung aus Altenberge stets angewachsen“, freute sich der Leiter der TuS-Laufabteilung, Jörg Budzinski, über die große Resonanz.

Vom Vorplatz der Pfarrkirche St. Johannes Baptist ging es dann zum fast 20 Kilometer entfernten Ziel, dem Leonardo-Campus in Münster. Mit Hilfe des Sternlaufes unterstützt „Läuferherz“ den Verein Kinderkrebshilfe am Universitätsklinikum Münster.