35 Messdiener von St. Johannes Baptist nahmen in der vergangenen Woche am Sommerferienlager teil: Mit dem Fahrrad starteten die Kinder und Jugendlichen, um das Ziel, den Hof Gerdes, zu erreichen. Dort verbrachten die Messdiener fünf spannende Tage. Dazu gehörten unter anderem verschiedene Spiele auf dem Hof, Ausflüge ins Freibad und eine Poolparty. So ließen sich auch die hohen Temperaturen ertragen, schreiben die Organisatoren. Zudem freuten sich die Messdiener über eine großzügige Spende der Katholischen Frauengemeinschaft. So konnte das Programm erst ermöglicht werden.