Bürger können online abstimmen

Das Familienbündnis Altenberge ist für den Deutschen Engagementpreis 2019 nominiert. Nach der Auszeichnung mit dem Demografiepreis im Kreis Steinfurt geht es nun in das Rennen um den Preis der Preise für ehrenamtliches Engagement.

Mit dem Demografiepreis wurde das herausragende Engagement für das Haus Kindertraum, Mütterzentrum und „oja“ (Haus für Jung und Alt) geehrt. Der besondere Einsatz für Familien in Altenberge erfährt schon durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung.

„Jetzt haben wir die riesige Chance, bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember in Berlin geehrt zu werden und auf ein Preisgeld in Höhe von bis zu 10 000 Euro“, so Ulrike Reifig , Vorsitzende des Familienbündnisses. „Sowohl die Anerkennung, einen solch hochrangigen Preis erhalten zu können, als auch der Geldpreis würden unserer Arbeit noch einmal neuen Schwung verleihen.“

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner der fünf Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Generationen verbinden, Grenzen überwinden und Demokratie stärken, warten Preisgelder in Höhe von je 5000 Euro. Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträgerinnen und Preisträger dieser Kategorien. Über den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen die Bürger vom 12. September bis 24. Oktober online ab. „Da sind dann alle Altenberger gefragt, uns zu unterstützen und für das Familienbündnis zu voten“, so Ulrike Reifig weiter und hofft auf breite Unterstützung.

Seit 2006 kümmert sich das Familienbündnis um die Belange der Familien in Altenberge. Die Themen, die bearbeitet werden, sind sehr vielfältig. Vielen bekannt sind sicherlich die Ferienprogramme „Sommersause“ und „Herbstsause“ sowie die Schulschnupperwoche, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet.

Das „Haus Kindertraum“, Am Hang 5, das für den Deutschen Engagementpreis nominiert ist, spannt ein Netzwerk rund um das Thema Familie. Es ist ein offenes Haus mit Beratungs-, Betreuungs- und Bildungsangeboten. Das „Haus Kindertraum“ bietet unter anderem Hebammenbegleitung und offene Café-Zeiten für verschiedene Zielgruppen. Das Haus ist des Weiteren Netzwerkpartner der „Mütterzentren NRW,“ „Teenagermütter NRW“ sowie „Mein Papa kommt“.