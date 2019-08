Vier Jahre musste er bei vollen Bezügen zu Hause verweilen, obwohl er eigentlich arbeiten wollte. Mit der „ DB JobService GmbH “, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn , zuständig für Beschäftigung im Konzern, lief auf lokaler Ebene nicht alles rund. Obschon er diverse Lehrgänge besuchte, wurde ihm bislang kein Job vermittelt. Für Kriege unverständlich, weil die Bahn doch Mitarbeiter suchte.

„Ich kam mir vor, als wäre ich nur eine Nummer und hatte das Gefühl auf dem Abstellgleis zu enden. Ich wollte doch nicht nur zu Hause sitzen und Geld kassieren, sondern arbeiten“, so Kriege.

Nachdem er sein Problem bei der CDU-Bürgersprechstunde vorgetragen und sich schriftlich an den Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Coesfeld und Steinfurt II, Marc Henrichmann , wandte, kam Bewegung in die Angelegenheit. „Herr Kriege hatte allen Grund, enttäuscht zu sein, daher sind wir mit unserem Wahlkreisteam aktiv geworden“, so Henrichmann. Bei der Chefetage des DB-Jobservice in Berlin waren alle sehr kooperativ“, heben Kriege und Henrichmann hervor. Bis Ende September absolviert Kriege bei der Bahn in Münster ein Praktikum im Bereich „Station und Service“ und hofft danach übernommen zu werden.

„Mir war es wichtig, dass wir quasi einen dicken Knoten durchschlagen konnten“, sagt Henrichmann. Der MdB möchte ausdrücklich anhand dieses positiven Beispiels dazu animieren, dass Menschen mit wie auch immer gearteten Problemen sich nicht abkapseln, sondern aufeinander zugehen und miteinander reden. Dies sei einfach die beste Möglichkeit, Strategien zur Problemlösung zu entwickeln.