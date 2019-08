Altenberge -

Von außen ist das Museum Zurholt an der Lindenstraße kein Blickfang. So waren am vergangenen Sonntag die ersten Besucher positiv überrascht, als sie die Räume mit den Tausenden von verschiedenen Steinen, Mergelproben, Fossilien und Farbtafeln über die Geologie und Klimaentwicklung des Münsterlandes in Augenschein nehmen konnten.