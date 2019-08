Das Besondere ist, dass der neue Bufdi, Henri Nowacki , aus Glückstadt kommt. Er hat für die nächsten zwölf Monate in Altenberge sein neues Umfeld.

„Das freut uns riesig“, sagen unisono Guido Roters , Leiter der Freiwilligen Feuerwehr , und sein Stellvertreter Frank Klose beim Antrittsbesuch im Rathaus.

Für den 19-jährigen Henri Nowacki, der in diesem Jahr in Elmshorn sein Abitur machte, stand schon seit längerer Zeit fest, zunächst für ein Jahr bei der Feuerwehr seinen Bundesfreiwilligendienst zu leisten. „In Schleswig-Holstein gibt es so gut wie keine Stellen bei der Feuerwehr“, sagt Nowacki. Deshalb habe er seine Fühler im Internet ausgestreckt und die Stellenausschreibung in Altenberge gesehen.

Anschließend wurde die Bewerbung auf den Weg gebracht – und nur ein Termin in Altenberge reichte, um Guido Roters und Frank Klose davon zu überzeugen, dass er die Nachfolge des letzten Bufdis, Jelle Blankenstijn, anritt.

Die Altenberger Feuerwehr war in der komfortablen Lage, unter mehreren Bewerbern auszuwählen, erzählt Frank Klose.

Das Plus für den jungen Mann aus Schleswig-Holstein: Er ist bereits seit zehn Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in der rund 11 000 Einwohner zählenden Gemeinde Glückstadt, zunächst in der Jugendabteilung und seit 2017 bei der aktiven Wehr.

Doch das vermeintlich größte Problem, eine Unterkunft für den Bufdi zu finden, erwies sich als weniger problematisch. Für eine „Unterkunft mit Familienanschluss“, so Frank Kose, sorgt nun Familie Hohenhorst in der Bauerschaft Waltrup. „Das ging ganz schnell“, blickt Klose zurück. Schließlich sind auch Kinder der Familie Hohenhorst bei der Feuerwehr im Einsatz. Und Henri Nowacki scheint bereits nach wenigen Tagen in Altenberge angekommen zu sein: „Ich stehe dort schon im Familienkalender.“

In den kommenden zwölf Monaten wird sich Nowacki mit den unterschiedlichsten Dinge beschäftigen – von der Datenerfassung bis zu Hol- und Bringdiensten, sagt Guido Roters. Zudem ist er auch bei Einsätzen dabei – den erforderlichen „Piepser“ hat er bereits erhalten.

Zudem soll sich Henri Nowacki einem Projekt widmen, „von dem wir alle etwas haben“, sagt Roters. Lukas Kollmer, erster Bufdi bei der Freiwilligen Feuerwehr in Altenberge, hatte das Thema Brandschutz-Erziehung aufgearbeitet. Da Kollmer derzeit auch Mitglied der aktiven Wehr ist, wird er Henri Nowacki einarbeiten.

Der Altenberger Lukas Kollmer beginnt am 1. September in Walsrode ein Duales Studium bei der Bundes-Polizei. Er strebt dort die Ausbildung für den fliegerischen Dienst an.