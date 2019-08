Rund um die Uhr nutzbar

Im November 2017 hatten Altenberger beantragt, eine behindertengerechte Toilette im Ortskern einzurichten. Die ursprüngliche Forderung, eine solche Einrichtung direkt auf dem Marktplatz zu etablieren, wurde durch die Politik im Hinblick auf die Kosten von etwa 60 000 Euro verworfen.

Die bislang während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses schon zugängliche Toilette ist ab sofort rund um die Uhr zugänglich.

Die dafür erforderlichen Ein- und Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Der Eintritt ins Rathaus ist mit einem sogenannten Euroschlüssel möglich, den Behinderte wie Rollstuhlfahrer im Regelfall besitzen. Das dafür konzipierte Schließsystem ist sowohl in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz Standard.

Am Rathaus hat der Bauhof der Gemeinde eine etwa acht Meter lange Rampe gebaut, die nach etwa sechs Metern ein Podest hat. Sie ist durch montierte Kantsteine an beiden Seiten auch für Rollstuhlfahrer absturzsicher konzipiert.

Der Türöffner für den Eingangsbereich und das Öffnen der Toilettentüren ist mit modernster Technik ausgestattet und erleichtert einen problemlosen Zutritt.

„Außerhalb der normalen Öffnungszeiten des Rathauses werden die sonstigen Türen so gesichert, dass ein Zugang in das Rathausgebäude nicht möglich ist“, betont Hansi Scholz vom Bauamt.

Um die Auffindbarkeit der behindertengerechten Toilette für alle zu erleichtern, sind zusätzlich Hinweisschilder sowohl auf dem Marktplatz aber auch am Haupteingang des Rathauses angebracht. Auch ist ein Schild des Zuganges im hinteren Bereich des Rathauses angebracht.

Durch die Eigenleistung des Bauhofes der Gemeinde konnten die ursprünglich geschätzten Umbaukosten von 14 5000 Euro auf 7000 Euro reduziert werden, lobt Bürgermeister Jochen Paus das Engagement und den Einsatz des Bauhofes.

Bürgermeister Jochen Paus weist daraufhin, dass neben der Toilette im Rathaus auch beim Heimatverein in Stenings Scheune sich eine solche Toilette befindet.