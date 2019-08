Altenberge -

Am 8. September (Sonntag) findet in Deutschland wieder der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Dieser bundesweite Denkmaltag steht unter dem Motto „Moderne: Umbrüche in Kunst und Architektur“. An diesem Tag sind die Türen von drei Denkmälern in der Gemeinde Altenberge für interessierte Bürger geöffnet.