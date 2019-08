Platz für 25 Kinder

Das 80 Quadratmeter große Holzgebäude wurde von dem Altenberger Unternehmen Norbert Fieke erdacht und auch umgesetzt. Es wird an die Gemeinde zunächst für zwei Jahre vermietet. Für die Kommune bewegt sich daher alles in einem vernünftigen Kostenrahmen,“ stellte der Bürgermeister zufrieden fest.

„Zum Schulbeginn ist alles bezugsfertig“, sagen die Bauamtsmitarbeiter Hansi Scholz und Thomas Mücke, die den Baufortschritt im Auge haben. Die Versorgungsleitungen für Strom, Gas und Wasser sind bereits installiert. Im Innenbereich sind noch kleinere Arbeiten zu erledigen, die zeitgerecht fertiggestellt sein werden, so die Zusage des Unternehmers.

„Der mobile Container ist auch nach der Mietzeit komplett nutzbar“, erklärte Firmenchef Norbert Fieke. Ein ganz besonderer Vorteil der Holzrahmenbauweise ist das gesunde Raumklima von Anfang an, so dass sich schnell das Gefühl eines gemütlichen Zuhauses einstellt“, ist Fieke überzeugt. Da keine Trockenzeit für den Rohbau benötigt wird, hat eben auch der Schimmel hier keine Chance. Ein weiterer Vorteil ist, dass in diesem isolierten Holzrahmenbauhaus die Energiekosten um ein Vielfaches reduziert werden können.

Neben einem Flur und modernen sanitären Anlagen gibt es einen großen Versammlungsraum.

„Wir benötigen diese neue Möglichkeit, denn 70 Prozent der angemeldeten Kinder haben sich für den Offenen Ganztag angemeldet, weiß Jochen Paus . Zudem wird auch die bisherige Hausmeisterwohnung durch die angemeldeten Kinder der „Bis-Mittag-Betreuung“ genutzt. Es ist davon auszugehen, dass der Platzbedarf in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird, ist die Verwaltung überzeugt.

Die Gemeinde hat sich dahingehend festgelegt, dass jedem angemeldeten Schulkind – wenn gewünscht – ein Platz im Offenen Ganztag zur Verfügung gestellt werden kann.