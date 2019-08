Altenberge -

um vierten und letzten Mal in diesem Sommer ging es am Montagabend mit „Ferdinand“ in den Eiskeller. Etwa 20 Kinder besuchten mit ihren Eltern die Veranstaltung des Ferienprogramms „Sommersause“. Das Thema hatte natürlich einen geheimnisvollen „Touch“, denn es ging um Fledermäuse