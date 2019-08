Zu seinem 20-jährigen Bestehen veranstaltet der Kutschenclub Altenberge ein großes Fahrturnier mit 170 Gespannen. Der Verein freut sich besonders, erstmals das Westfälische Nachwuchschampionat (Fahrer/-innen U 18) sowie die Westfälische Jugendmeisterschaft U 25 für Ein-und Zweispänner Pony und Einspänner Pferde austragen zu können. Das Turnier zählt für den Münsterländer Mannschaftscup sowie dem Westfalencup 2019 in den verschiedenen Leistungsklassen E,A und M.

Am Samstag (24. August) um 8 Uhr beginnt das Fahrturnier mit ersten Dressurprüfungen. Im Anschluss findet das Hindernisfahren statt. Am Abend gibt es eine Jubiläumsfeier für alle Gäste der Veranstaltung.

Am Sonntag ab 8 Uhr geht es auf die etwa zehn Kilometer lange Geländestrecke für die Gespanne. Nach einer Aufwärmphase von fünf Kilometern mit einer anschließenden Verfassungsprüfung durch eine Tierärztin geht es dann in auf die drei bis fünf Kilometer lange Geländestrecke.

Hierbei werden in der Klasse A vier und in der Klasse M fünf feste Hindernisse auf Zeit und in der Reihenfolge der Tore, gekennzeichnet durch eine Buchstabenfolge, durchfahren. Die Siegerehrungen findet zum Abschluss des Turnieres gegen 17 Uhr statt.