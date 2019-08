Wenn Till Seidel zur Session nach Altenberge kommt, ist so manches anders als gewohnt. Auch am Donnerstag gab es bei der sehr gut besuchten Session bei Bornemann nicht die üblichen rollenden Bässe am Klavier, rauschte nicht der Boogie-Train durch den Saal. .

Dafür gab es für die Liebhaber feinster von Hand gemachter Musik einen mitreißenden Ausflug in die Welt des unter die Haut gehenden Blues. Geprägt durch den Musikgeschmack seines Vaters hat Seidel seine Wurzeln bei Howlin‘ Wolf, Muddy Waters und Little Walter, aber auch der Rhythm & Blues der 60er-Jahre mit B. B. King und Otis Rush haben den ganz eigenen Stil von Seidel beeinflusst. Für diesen Abend hatte er sich aus seinem großen Repertoire ein Programm zusammengestellt, bei dem sich auch seine musikalischen Weggefährten überaus wohl fühlten und das beim Publikum bestens ankam.

Fabian Fritz am Klavier wusste mit wohl dosierter Virtuosität den instrumentalen Grund zu liefern, auf der sich der Klang der E-Gitarre sowie die ausdrucksstarke Stimme von Till Seidel entfalten konnten. Für den punktgenauen Drive sorgte Udo Schräder und Frank Konrad wusste an der Saitenfraktion seine Qualitäten einzubringen. Till Seidel wusste seine Virtuosität auf der Gitarre erklingen zu lassen und ließ seinen Mitstreitern immer Raum für eigenen Improvisationen. Die Lebendigkeit des Ausdrucks machte den Abend so spannend, genoss man Songs wie „Walking to my baby“ in einem gleichsam zeitlosen Blues-Gewand. Seidel hat auch bei seinem mittlerweile fünften Besuch in Altenberge dem Publikum ein Blueserlebnis auf hohem Niveau geschenkt, bei dem nicht der Mainstream bedient wurde, sondern das authentische Blues-Gefühl jeden einzelnen Song durchdrang.