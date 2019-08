Passen, dribbeln und schießen

Drei Tage lang stand für 98 Kinder Fußball im Mittelpunkt der Ferien: Schließlich hatte der TuS zum Sparkassen-Fußballcamp eingeladen. Bereits zum neunten Mal betreute das Organisationsteam um Kalle Heithaus, Martin Kiefmann, Stephan Lübbering , Jörg Fischer, Klaus Zentarra , Detlef Haft und Florian Linde Nachwuchskicker bei verschiedenen Fußball-Übungen auf dem Sportgelände „Großer Berg“.

In diesem Jahr nahmen 98 Junioren der Jahrgänge 2006 bis 2013 teil, davon 20 Mädchen. Angemeldet waren größtenteils Kinder aus Altenberge – es spielten aber auch einige Auswärtige mit und sogar ein Junge aus England war dabei.

Am Donnerstag und Freitag standen für die Teilnehmer zwischen 9 und 16 Uhr verschiedene Übungen in den Bereichen Kopfball, Dribbling, Passspiel, Schuss, Zweikampf sowie Beach-Soccer an. Zudem absolvierten alle das DFB-Fußballabzeichen. Zwischen den Einheiten wurden die jungen Nachwuchskicker mit Essen und Getränken versorgt.

Abgerundet wurde das Fußballcamp mit einem Abschluss-Turnier am Samstag. . Zum Abschluss erhielten alle eine Urkunde, ihr Fußballabzeichen und ein kleines Geschenk. Die Erlöse aus dem Camp kommen dem Jugendbereich des TuS Altenberge zugute, der damit auch das Trainingsmaterial auffrischen wird.

Für das Organisationsteam war auch das neunte Fußballcamp eine gelungene Veranstaltung, die ihm nach wie vor Spaß macht: „Wenn man die Kinder abends total erschöpft nach Hause gehen sieht und sie trotzdem am nächsten Morgen strahlend wieder kommen, ist das ein schönes Gefühl“, findet Kalle Heithaus. „Das zeichnet auch unser Orgateam aus. Wir machen dies, um den Kindern eine Freude zu bereiten“, so Heithaus weiter. Auch im nächsten Jahr bietet der TuS wieder ein Fußballcamp an. Es findet wie gewohnt in der letzten Woche der Sommerferien statt.