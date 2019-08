Wer folgt auf Gregor Pelz?

Die Schützenfestsaison neigt sich in Altenberge dem Ende zu – nur der Schützenverein „An de Buorg Hansell“ sucht noch neue Regenten. Mit der beliebten „Sommermachtsparty“ beginnt am Samstag (31. August) der Festreigen. Beginn ist um 21 Uhr. Das DJ-Team „Light vs. Sound“ sorgt für die passende Unterhaltung.

Am Sonntag (1. September) beginnt das Schützenfest in Hansell um 13.30 Uhr mit einer Festandacht, bevor die Schützen um 14 Uhr vor dem Vereinslokal Stermann antreten. Der Ablauf wird sich ein wenig ändern, da das Restaurant derzeit geschlossen ist. Die Standorte bleiben jedoch gleich.

Nach dem Marsch zur Vogelstange beginnt um 15 Uhr das Königsschießen. Dann wird der Nachfolger von Gregor Pelz gesucht, der noch wenige Tage mit seiner Frau Melanie „An de Buorg“ regiert.

Um 15.30 Uhr werden die Mädchen und Jungen des Vereins auf dem Festplatz antreten und unter Leitung der Offiziere ihren Kinderschützenkönig ermittlen. „Jeder kann mitmachen“, kündigt Schriftführer Rainer Wenning-Künne an. Des Weiteren wird für die Kinder mit einer Hüpfburg und weiteren Spielen für Abwechslung gesorgt.

Das Kinderschützenkönigspaar soll um 18 Uhr mit einem kleinen Umzug auf dem Festplatz gefeiert werden. Anschließend findet um 18.30 Uhr die Proklamation des neuen Königspaares des Schützenvereins „An de Buorg Hansell“ statt. Im Zuge der Proklamation wird der Fahnenschlag zu Ehren des Königspaars aufgeführt. „In diesem Jahr hat man munkeln hören, das es zu einem Rekordversuch kommen soll“, so Wenning-Künne.

Nach der Proklamation geht es am Sonntag dann in einem Festzug zum Zelt, in dem der Abend unter Begleitung des Musikzuges Nienberge gemütlich ausklingen wird.

Am Montagmorgen (2. September) treffen sich die Schützenbrüder zu einer Festmesse und anschließendem Gedenkmarsch zum Hanseller Friedhof. Es schließt sich ein Frühschoppen im Festzelt an. Dort werden auch langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt. Zusätzlich wird es Ehrungen für besondere Dienste geben.

Der Königsball beginnt am Montag um 20 Uhr. Dazu sind alle Bürger willkommen. Der Eintritt ist frei. Unter Begleitung der Band „musica é“ feiert der Verein auch seine Königs- und Jubelpaare. 1969, also vor50 Jahren, regierten Josef und Mathilde Kemper. Das Jubelkönigspaar vor 25 Jahren (1994) heißt Heinz und Agnes Jürgens.