Die Sommerferien sind zu Ende, die Schule hat wieder begonnen und der Kinderchor in Altenberge geht mit neuem Elan an den Start: Am nächsten Dienstag (3. September) beginnen die wöchentlichen Proben des Chores. Beginn ist immer um 15 Uhr in der Pausenhalle der Johannes-Grundschule.

„Eingeladen sind Kinder im Grundschulalter, gleich welchen Glaubens, die Spaß am Singen und Bewegen haben“, so Chorleiterin Lioba Domann-Koch , die sich über weitere junge Nachwuchssängerinnen und -sänger freut.

Vor den Ferien nahm der Chor an einem bistumsweiten Kinderchortag in Löningen mit etwa 160 Mädchen und Jungen teil. Dort wurden in Workshops die Stimme erkundet und neue Lieder geübt. Besonders spannend war für die Kinder, dass sie zu einem Lied die Gebärdensprache erlernten.

Zum Abschluss des Tages wurde die Abendmesse in der Gemeinde von einem großen Kinderchor mitgestaltet. Lioba Domann-Koch: „Das war für alle ein tolles Erlebnis.“