Der Hospizkreis Altenberge lädt am 10. September (Dienstag) zu einem Vortrag über die Bedeutung der Musiktherapie im Rahmen der hospizlichen Begleitung ein. Beginn ist um 20 Uhr im Bürgerhaus.

Referieren wird der Musiktherapeut Coskun Özdemir , der in Palliativstationen und im Hospiz Menschen an ihrem Lebensende einen musikalischen Raum anbietet und damit Begegnung ermöglicht. „Dieses ist auch dann möglich, wenn Worte nicht (mehr) reichen, um innere Bewegung im Außen sichtbar zu machen“, heißt es in der Ankündigung. Die Musik schafft hier einen Raum für das Unaussprechbare. Sie kann Gefühlen einen Ausdruck verleihen und gibt Lebensqualität.

Musik berührt die Seele. Sie kann schmerzlindernde Entspannung bewirken, eine Chance zur Kontaktaufnahme sein, Isolation mindern und emotionale Not lindern.

Eingeladen sind alle, die diese Form des Ausdrucks für ihr eigenes Leben, aber auch das von Menschen in der letzten Lebensphase kennenlernen möchten. Der Eintritt ist kostenfrei.