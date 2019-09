Begünstigt vom herrlichen Wetter der letzten Spätsommertage feierte der Schützenverein An de Bourg Hansell sein traditionell gut besuchtes Schützenfest. Schon dem neuen Kinderschützen-Königspaar Jannik Neumeier und Tessa Henrichmann zollte eine Menge begeisterter Besucher viel Aufmerksamkeit und Beifall. Noch mehr dann am frühen Abend dem neuen Königspaar 2019 Sascha Baum und Vera Wenning-Künne. Mit dem 176. Schuss holte Baum den Vogel von der Stange. Und ganz Altenberge schien in die malerische Bauerschaft gekommen zu sein, als dann die neuen Majestäten, umrahmt vom Königspaar des Vorjahres Gregor und Melanie Pelz mit komplettem Hofstaat, den Jubelkönigspaaren Heinz und Agnes Jürgens (25), sowie Jubelkönigin Mathilde Kemper (50) neben Offizieren und Vorstand zum Jubel der Bevölkerung zusammen auftraten. Zur Königsproklamation, und aufgrund einer vereinsinternen Wette, traten diesmal nicht nur zehn, sondern etwa 40 Fahnenschläger auf. Danach zog der Tross, begleitet vom Spielmannszug Nienberge, von der Vogelstange zum Festzelt.