Am 18. September (Mittwoch) liest der Autor Christoph Hochbahn um 20 Uhr im „Mixed“ aus seinem Roman „Einer von acht. Pueblo Esperanza“.

Darin geht es mit viel Humor um eine Kehrtwende im Leben seines Protagonisten: eines Schauspielers, der zwar erfolgreich und berühmt und obendrein noch ein wahrer Gutmensch zu sein scheint, auf dem Weg zu sich selbst und seinem ureigenen Lebensthema aber den gleichen Hindernissen und Turbulenzen ausgesetzt ist, wie alle anderen Normalsterblichen… Das ist nicht immer lustig, manchmal aber eben schon und die Liebe spielt natürlich auch eine Rolle.

Begleitet wird Musikjournalist und Buchautor Hochbahn bei seiner Lesung von Blues- und Boogie-Gitarrist Ronald Lechtenberg, der dem Altenberger Publikum durch die Boogie-Woogie- Sessions von Daniel Paterok und Fabian Fritz schon bekannt sein dürfte.

Die Veranstaltung gehört zu der Reihe „Lesung an besonderen Orten“, die die Gemeinde Altenberge seit 2012 organisiert – in diesem Fall in Kooperation mit Christian Haft-Müllenbeck vom „Mixed“. Der Eintritt ist frei.