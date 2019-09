Einfach mal den Hut herum gehen lassen haben sich die St.- Johannes-Schützen gedacht und mit dem Geld etwas Gutes tun. Das brachte vor kurzem die stolze Summe von 700 Euro zusammen. Damit unterstützt die Schützenbruderschaft nun den Hospizkreis Altenberge. In dieser Woche übergaben der Vorsitzende Josef Winter, Detlef Haft und Oswald Greshake das Geld an Renate Moreno. Diese freute sich sehr über die Hilfe. „Wir sind der einzige rein ehrenamtliche Hospizverein im Kreis Steinfurt“, erklärte sie. Alles wird über Spenden finanziert. So auch das Material für „Hospiz macht Schule“, die Bastelarbeiten für den Nikolausmarkt, die bereits angelaufen sind, oder auch werden Fortbildungen und Vorträge für Mitarbeiter und potenzielle Helfer bezahlt.