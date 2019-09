„Anfangen und umdenken“

Zudem forderte Werner Schneider , Fraktionsvorsitzender der Grünen, dass alle politischen Entscheidungen künftig daraufhin betrachtet werden sollen, ob sie klimafreundlich, -schädlich oder -neutral sind. Beschlussvorlagen sollten entsprechend ergänzt werden. Auch dieser Teil des Antrags fand keine Mehrheit.

Werner Schneider möchte die Bürger „wachrütteln“, wie er betonte. „Es geht darum, an das Bewusstsein jedes einzelnen zu appellieren“. Es sei „an der Zeit, alle uns gegebenen Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen, um die Klimakatastrophe zu verhindern“.

Mechthild Baackmann-Zurhold ( CDU ) hält es dagegen für nicht notwendig, den „Klimanotstand“ auszurufen. Die Verantwortung liege auch beim Verbraucher. Dieser werde „viel zu wenig gefordert“. „Jeder sollte bei sich selbst anfangen“, so Baackmann-Zurhold weiter. Parteikollegin Sigrid Schulze Lefert konnte sich unter anderem nicht mit dem Begriff „Notstand“ anfreunden. Sie könne vielmehr dem Beschluss-Vorschlag der Verwaltung zustimmen. Darin wird die Verantwortung der Gemeinde „für den globalen und lokalen Klimaschutz“ herausgestellt. „Sie wird ihr Engagement diesbezüglich fortführen“, heißt es dort wörtlich.

Anke Meier , Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde, betonte, dass „seit vielen Jahren“ auch in der Verwaltung „Klimaschutz ein Thema ist“. In den vergangenen Jahren seien beispielsweise zahlreiche energetische Maßnahmen durchgeführt worden – von der Installation von Photovoltaik-Anlagen (seit 2008) bis zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung in kommunalen Liegenschaften.

Ein großer Schritt werde nun mit der Einstellung eines Klimaschutzmanagers getan, der voraussichtlich Anfang 2020 im Rathaus seine Arbeit aufnehme. „Wir steigern uns stetig“, so Anke Meier. „Aber es ist klar, dass wir noch etwas mehr machen müssen.“ Doch dafür müsse die Politik sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen bereitstellen. Der Wunsch der Grünen, alle Beschlussvorlagen auf Klimarelevanz zu überprüfen, sei „fachlich und personell“ nicht zu leisten, betonte Anke Meier.

Unterstützung erhielten die Grünen von der SPD: „Gerade als Kommune haben wir eine besondere Verantwortung“, sagte Ulrike Reifig. Auch Roman von Janta Lipinski (SPD) sprach sich für die Ausrufung des „Klimanotstandes“ aus: „Irgendwann müssen wir mal anfangen, umdenken und den Ausnahmezustand öffentlichen machen.“

„Natürlich sind wir bereits auf dem Weg“, meinte Bürgermeister Jochen Paus während der Diskussion. Als Beispiel nannte er die Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten. Paus: „Dafür haben wir in den vergangenen Jahre über eine Million Euro ausgegeben.“

Werner Schneider betonte zwar, dass sich der Antrag nicht gegen die Gemeinde richte („wir wertschätzen Ihre Arbeit“). „Es gibt aber eine aktuelle Bedrohung“, so Schneider.

Im Verlaufe der Etatberatungen für 2020 steht das Thema Klimaschutzmanagement erneut auf der Agenda. In dem einstimmig verabschiedeten Beschlussvorschlag wird ein Betrag von 20 000 Euro vorgeschlagen, der zunächst pauschal eingestellt werden soll. Wie das Geld sinnvoll eingesetzt werden kann, dazu soll der neue Klimaschutzmanager Vorschläge unterbreiten.