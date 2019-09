„Wir werden einen spürbaren Wandel des Straßenbildes erleben“, prognostiziert Silke Wesselmann , Leiterin des Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Kreis Steinfurt sowie stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins energieland2050. Stand Anfang 2018 waren in Altenberge zehn Elektro-Pkw zugelassen, sagte Wesselmann. Doch die Zahl soll sich in den nächsten Jahren deutlich ändern, so Wesselmann, die in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses das Konzept zur Förderung von Elektromobilität vorstellte. Im Jahr 2030 soll der Anteil der E-Pkw am Pkw-Bestand in Altenberge 14,1 Prozent betragen.

14, 1 Prozent E-Autos

Davon sollen 565 reine Elektro-Autos und 304 Plug-in-Hybrid-Pkw durch Altenberge fahren. Aktuell sind rund 6400 Pkw im Hügeldorf zugelassen. „Das sind etwa 612 Pkw pro 1000 Einwohner“, so Wesselmann weiter.

Im gesamten Kreis Steinfurt soll der Anteil von Elek­troautos im Jahr 2030 bei 21 Prozent liegen (etwas 55 000 Pkw), der Anteil der Neuzulassungen (Elektro-Pkw) soll etwa 56 Prozent betragen, berichtete Wesselmann. Mit einer kompletten Pkw-Wende wird im Jahr 2050 gerechnet: Dann sollen 95 Prozent der Pkw elektrisch oder mit anderen Antriebsarten (zum Beispiel Wasserstoff) unterwegs sein.

612 Pkw pro 1000 Einwohner

Für Silke Wesselmann steht fest: „Die elektrischen Zulassungen steigen stetig und nehmen Fahrt auf.“

Zudem ging Wesselmann auf das Konzept zum Ausbau der regionalen Ladeinfrastruktur ein. Aktuell gibt es in Altenberge zwei Ladeorte mit vier Ladepunkten – zum einen eine innogy-Ladesäule an der Krüselstraße, zum anderen besteht eine Lademöglichkeit in Waltrup 3a (ehemalige Grünwerkstätten).

Nur zwei Ladepunkte

Beim Blick auf das Jahr 2030 geht Wesselmann davon aus, dass 38 Prozent der Ladevorgänge für E-Autos zu Hause und 24 Prozent beim Arbeitgeber erfolgen. In absoluten Zahlen sieht die Prognose so aus: 109 Bürger laden 2030 ihr Fahrzeug privat auf und 92 bei ihrem Arbeitgeber. Hinzu kommen die Kategorien Anwohnerladen (26), Normalladen (50) und Schnellladen (25).

Die Entfernung zur nächsten Ladestation im Kreis Steinfurt beträgt aktuell im Durchschnitt 3,6 Kilometer (im Bund 6,1 Kilometer). Nur etwa ein Viertel der Ladevorgänge werde langfristig an (halb-)öffentlichen Ladepunkten stattfinden, prognostiziert Wesselmann. Geladen werde das Auto dort, wo es die meiste Zeit steht – zu Hause oder beim Arbeitgeber. Die derzeit immer wieder in der Öffentlichkeit kritisierte Reichweitenproblematik sieht die stellvertretende Geschäftsführerin von energieland2050 auf Dauer nicht: „Die Reichweiten sind absolut alltagstauglich.“