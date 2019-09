Der Bedarf an modernen Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehren in Deutschland scheint sehr groß zu sein. Denn die Freiwillige Feuerwehr Altenberge musste mehr als eineinhalb Jahre warten, bis ihr neues Löschgruppenfahrzeug mit Allradantrieb – Typenbezeichnung LF 20 KATS – im Feuerwehrgerätehaus an der Florianstraße stand. Am Samstagabend wurde das neue Fahrzeug nun feierlich eingeweiht. Nicht nur die Altenberger Brandschützer wohnten dem Fest bei, sondern auch Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier, der Erste Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Manfred Kleine Niesse, Abordnungen benachbarter Feuerwehren aus Billerbeck, Havixbeck, Holthausen, Laer, Nordwalde sowie aus dem befreundeten Röbersdorf (Franken) und viele Mitglieder des Rates der Gemeinde Altenberge.

Nachdem der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Altenberge einen ersten Marsch gespielt hatte, informierte Bürgermeister Jochen Paus zunächst über die Bestätigung von Guido Roters als Wehrführer für weitere sechs Jahre. „Ich gehe davon aus, dass der Rat – wie in der Vergangenheit – diesem Vorschlag zustimmen wird“, so Paus.

Am 18. Dezember 2017 sei der Auftrag vergeben worden. 250 000 Euro wurden für das neue Fahrzeug in den Haushalt eingestellt. Zwischenzeitlich mussten noch 100 000 Euro zusätzlich bereitgestellt werden, die Endeffekt nicht in Gänze hätten ausgegeben werden mussten. Insgesamt habe das LF 20 KATS jetzt 317 273 Euro gekostet. „Und nun ist es da. Gott sei Dank ist es hier“, freute sich Altenberges Bürgermeister und übergab den Zündschlüssel an Guido Roters.

Große Freude herrschte auch beim Wehrführer: „Das Fahrzeug stellt einen wichtigen und richtigen Baustein im Sicherheitspaket der Gemeinde dar. Es ist optimal auf unseren Fuhrpark abgestimmt.“ Der Leiter der Feuerwehr wies gleichzeitig darauf hin, dass das neue Löschgruppenfahrzeug nicht das Ende der Fahnenstange sei. „Nach dem Fahrzeug ist vor dem Fahrzeug oder Stillstand ist Rückschritt“, unterstrich Roters und gab den Zündschlüssel an Gerätewart Martin Weiper weiter. Anschließend weihten und segneten Pfarrerin Janine Hühne und Diakon Manfred Wissing das LF 20 KATS. Der Diakon betonte, dass die Arbeit der Feuerwehrkameraden bei ihren Rettungseinsätzen durch die Bereitstellung modernster Technik dementsprechend wertgeschätzt werde.