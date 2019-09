Kilometerlange Staus vor Altenberge

Altenberge -

„Es wird zu Staus kommen“, hatte noch in der vergangenen Woche Peter Holz, Projektleiter von Straßen NRW, Regionalniederlassung Münsterland, auf WN-Anfrage gesagt. Und die Befürchtungen sind seit Montag Realität. Aufgrund der Sanierung der B 54 von Münster-Nord bis Altenberge-Süd wird der Verkehr über die parallel verlaufende L 510 umgeleitet. Sowohl rund um Nienberge als auch vor dem Kreisverkehr in Altenberge bildeten sich teilweise kilometerlange Staus. Und das wird voraussichtlich in den nächsten Wochen so bleiben. Die Arbeiten sollen noch bis zum 13. Oktober dauern.