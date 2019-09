„Wir fangen dann schon mal an“, sagt Margret Oldach mit einem Lächeln im Gesicht, denn man wundert sich, was so alles zusammenkommt, wenn ein Auszug ansteht.

Wegen der angekündigten Umbau- und Renovierungsarbeiten wird das Karl-Leisner-Haus ab dem kommenden Montag (16. September) bis Ende Januar 2020 geschlossen. Zunächst werden alle Räume ausgeräumt, damit das Bauunternehmen mit den Arbeiten starten kann.

Für die Gruppen und die Verbände besteht die Möglichkeit, in das Pfarrheim Hansell, in das Bürgerhaus, in das Begegnungshaus an der Südstraße oder auch in das Edith-Stein-Haus zu gehen. „Alle Häuser zeigen sich sehr kooperativ und stellen gerne ihre freien Räume für den Übergang zur Verfügung.“, betont Pfarrer Heinz Erdbürger, der darüber sehr dankbar ist. Die Pfarrei St. Johannes Baptist weist zudem darauf hin, dass auch die Bücherei während der Bauphase komplett geschlossen ist.