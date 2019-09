Bei schönstem Sommerwetter verbrachte die Kfd Altenberge drei Tage in der Lüneburger Heide. Bei einer Kutschfahrt durch den Naturpark bestaunten die Frauen die farbenfrohen Heidesorten in all ihrer Vielfalt und in voller Blüte. Eine Stadtführung in Lüneburg ging viel zu schnell vorbei, so die Kfd. Um die über 1000 Jahre alte Salz- und Hansestadt kennenzulernen, war am zweiten Tag ausreichend Zeit eingeplant. Am dritten Tag erkundeten die Frauen die Residenzstadt Celle bei einer Stadtführung – zur Überraschung fand dort ein Stadtfest mit großem Oldtimer-Treffen statt. Nach der Mittagspause wurde die Heimreise mit einem kurzen Stopp am Steinhuder Meer angetreten.