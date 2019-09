Körper, Geist und Seele berühren

Der Hospizkreis hat sich zur Aufgabe gemacht, das gesamte Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, mit dem Menschen in der letzten Lebensphase erreicht werden können. In der jüngsten Veranstaltung wurden Möglichkeiten gezeigt, wie Musik sie bietet. Der Musiker und Musiktherapeut Coskun Özdemir berichtete von seiner Arbeit in Hospiz und Palliativstation.

Ausgestattet mit Gitarre, Ocean Drum, Handy und Verstärker demonstrierte er, wie er den Kontakt zu Gästen beziehungsweise Patienten aufbaut, immer darauf bedacht, dem ihm vielleicht gänzlich unbekannten Menschen nichts überzustülpen, sondern ihn die Richtung der Begegnung bestimmen zu lassen.

„An- und Zugehörige werden bei Bedarf auch in die musikalische Begegnung einbezogen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In den meisten Fällen gehe es nicht darum, die Betroffenen zu aktiver Mitarbeit zu motivieren, sondern eher, ihrem Musikwunsch folgend, sie mit Tönen aus früheren Lebensabschnitten zu konfrontieren. Hierbei helfen Gesang, Gitarre oder Musikspeicher auf dem Handy sowie das Internet, in dem fast alle Stücke zu finden sind und mit dem Verstärker zum Klang erweckt werden können.

Dabei entfalte sich nun die Wirkung der Musik, in einer Sprache ohne Worte, und berühre Körper, Geist und Seele. Emotionen und Erinnerungen werden geweckt. Bei manchen entstehe dadurch ein Kontakt zur anderen Person, etwa durch gemeinsames Singen oder Austausch von Erinnerungen, bei manchen eine Berührung der eigenen Innenwelt, nur sichtbar an Atmung und Gesichtsausdruck. So verschaffe der Musiktherapeut Phasen der Entspannung, der Schmerzfreiheit, des Wohlbefindens.

Im Hospiz, wo das Leben mit unterstützenden Angeboten gefördert und so Lebensqualität ermöglicht wird, ist dieser einer aus dem multiprofessoralen Team, das im ständigen Austausch über den Menschen am Lebensende ist. Seine Aufgabe sehe er darin, Leichtigkeit, Authentizität, Humor und Respekt in die Begegnung einzubringen. „Und selbst bei einer Schwerstkranken Tage vor ihrem Tod sei es geschehen, dass sie auf der Bettkante sich rhythmisch bewegend den Refrain ,Don’t worry, be happy´ mitsang. Lebensqualität!“, so die Pressemitteilung abschließend.