Über die Möglichkeit, (Plastik-)Müll zu reduzieren oder gar zu vermeiden, informierte Birgitta Bolte aus Rheine rund 55 Landfrauen und Gäste im Hanseller Pfarrheim. Passend zum Leitthema „Wir geben Plastik einen Korb“ des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes hatten die Altenberger Landfrauen einen Vortragsabend organisiert. Das Pfarrheim Hansell war komplett besetzt.

Zunächst gab die Referentin einen Überblick über Rohstoffverbrauch, die „Vermüllung“ unseres Planeten, den Mülltourismus und die Unzulänglichkeiten des Recycelns. Birgitta Bolte hat daraus für sich die Notwendigkeit zum Umdenken und Handeln erkannt und in die Tat umgesetzt. Sie hat mit ihrer Familie vor zweieinhalb Jahren damit begonnen, den Haushalt nach und nach vom Müll und dem oft versteckten Mikroplastik zu befreien. So konnte sie den Landfrauen viele Informationen und Tipps mit auf den Weg geben. Dazu gehörte beispielsweise der Rat, den Einkauf mit eigenen Behältnissen, ob im Unverpackt-Laden oder an der örtlichen Frischetheke, zu erledigen.

Bolte berichtete von Waschmittel aus Kastanien, festem Haarshampoo, der „Geheimwaffe“ Natron und vielem mehr.

Die Teilnehmerinnen waren sich nach dem Vortrag einig: „Jeder kann schon mit kleinen Veränderungen des eigenen Handelns dazu beitragen, den Plastikmüll zu reduzieren und auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt“, so die Landfrauen in der Presseinfo abschließend.