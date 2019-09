Auf gute Nachbarschaft

Die Hausgemeinschaft der Billerbecker Straße 28a spendete den Erlös ihres Sommerfestes an die künftigen Bewohner der im Bau befindlichen Wohnstätte für Menschen mit Behinderung.

Jährlich spendet die Hausgemeinschaft den Erlös ihres Sommerfestes für einen guten Zweck. Dieses Jahr, so Frau Reimpell von der zahlreich erschienenen Hausgemeinschaft, sei man auf die Idee gekommen, dass es ein gutes Signal an die künftigen Nachbarn sei, wenn man ihnen den Erlös spende. „Die zukünftigen Bewohner sollen sich von dem Geld einen Baum aussuchen. Diesen pflanzen wir dann gemeinsam im Zeichen der guten Nachbarschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas .

Gregor Wortmann , Geschäftsführer der Tectum Caritas gGmbH, nahm die Spende erfreut entgegen und dankte im Namen der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner für das schöne Signal des Willkommens. Es sei die erste Spende für die Bewohner des Wohnheims, darauf können die Nachbarn sehr stolz sein. Wenn die Bewohner im Frühjahr eingezogen sind und alle sich gut eingelebt hätten, werde man die Nachbarn zur Baumpflanzung einladen. Zu diesem Anlass könne man ein kleines Fest veranstalten und die gute Nachbarschaft miteinander feiern.

24 Menschen mit einer geistigen Behinderung werden in die drei Wohngemeinschaften der Wohnstätte einziehen. Die jüngste Bewohnerin, so Jonas Röttgering, Heimleiter der neuen Wohnstätte, werde 18 Jahre alt sein, die älteste 60 Jahre. Sie seien alle in den Caritaswerkstätten in Steinfurt oder Ochtrup beschäftigt. Es werde eine Betreuung rund um die Uhr im Wohnheim geben, so sei auch nachts immer eine Nachtwache vor Ort. Die Sorge, dass sich die Parkplatzsituation verschärfen könne, konnte den Nachbarn schnell genommen werden. Es werden ausreichend Parkplätze für Mitarbeiter, Besucher und auch den Busdienst auf dem Gelände der Wohnstätte geschaffen, schreibt die Caritas.

Die nächsten Schritte, so Röttgering, seien die Begleitung des Baufortschrittes, die Beschaffung von Mobiliar, Veranstaltungen mit den neuen Bewohnern und die Personalsuche, da noch viele Stellen zu besetzen seien. Im Anschluss an die Spendenübergabe führten Wortmann, Röttgering und Inge Wedmann-Pelka die Nachbarn durch die Baustelle.