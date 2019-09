Von der Kita bis zur Backstube

Zum zweiten Mal nach 2018 startete die Sommerbustour der CDU Altenberge unter der Leitung von Bürgermeister Jochen Paus . 50 interessierte Bürger nutzten die Chance, sich von Paus während der Fahrt durch den Ortskern, die Wohngebiete und Gewerbegebiete über den aktuellen Sachstand und weitere planerische Maßnahmen seitens der Gemeinde aus erster Hand informieren zu lassen.

Ein Höhepunkt war der Besuch des DRK-Kindergarten Fifikus, einem anerkannten Bewegungskindergarten, der von Maren Berghaus als Verbundleiterin der beiden DRK-Kindergärten in Altenberge und Pia Hangmann als Leiterin geführt wird. Unterstützt werden sie von mehreren Erziehern. Schwerpunkte des Kindergartens liegen neben den täglichen pädagogischen Aufgaben auf der Stärkung der Psychomotorik durch Turnen, Wassergewöhnung, Fußballspielen in der Soccerhalle und dem Angebot „Sport mit Lauftreff“.

Die Förderung der Inklusion wird durch den Besuch der Reithalle in Altenberge mit Reitmöglichkeiten für die Kinder ermöglicht. Sehr interessant war die Vorstellung der „Achat-Schnecken“, die zur pädagogischen Arbeit mit den Kindern eingesetzt werden. Der Fifikus-Kindergarten sei nämlich ein zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Wohlfühlen können sich die Kinder in den Gruppen mit den Namen „Kleine Strolche“, „Krümelmonster“, „Rennmäuse“ und „Mini-Mäuse“. Jeden Tag erhalten die Kinder neben dem frisch zubereiteten Frühstück ein Mittagessen, das von drei Köchinnen zubereitet wird.

Anschließend ging es für die „CDU-Reisegruppe“ zu Essmanns Backstube. Klaus Stenneken und Marion Wüller, Geschäftsführer von Essmanns Backstuben, begrüßten neben den Teilnehmern der Bustour auch das CDU-Bundestagsmitglied Marc Henrichmann der es sich nicht nehmen ließ, den Firmenbesuch zu begleiten.

In einer interessanten Führung mit Christian Langenhorst und Simona Thröner wurden die Herstellung von Backwaren und Kuchen erklärt, die Produktionsabläufe verdeutlicht und Informationen über die Zutaten bis hin zu Weiterentwicklungen der Firma Essmann vom Beginn im Jahre 1845 bis heute gegeben. Mittlerweile gibt es 80 Filialen von Essmanns Backstuben im gesamten Münsterland, die von Matthias Essmann in fünfter Generation geleitet werden, so die Pressemitteilung der Christdemokraten.

Der gemütliche Abschluss der Sommerbustour fand bei Geuker-Wiedemann mit Wurst vom Grill statt.